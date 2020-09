100 neue High-Power-Charging Ladepunkte für Österreich im nächsten Jahr

Die Bündelung der Kompetenzen der beiden Partner im Gemeinschaftsunternehmen bringt flächendeckend kurze Ladezeiten. Der weiterhin auch eigenständige Joint Venture Partner SMATRICS übernimmt für das Gemeinschaftsunternehmen entsprechend seiner Kompetenz die Rolle des technischen Dienstleisters. Die EnBW ist bereits heute Anbieter des größten Schnellladenetzes in Deutschland und treibt mit SMATRICS mobility+ nun auch den Ausbau einer flächendeckenden Schnellladeinfrastruktur in Österreich voran.

Mit dem hochwertigen Premium-Angebot – beste Standorte mit höchster Ladegeschwindigkeit und hervorragender Service-Qualität – strebt SMATRICS mobility+ die Etablierung als Marktführer in Österreich an. Der Fokus liegt auf Hochgeschwindigkeits-Ladeinfrastruktur mit Ladeleistungen bis 300 Kilowatt (kW), womit E-Autofahrer je nach Fahrzeug in fünf Minuten Strom für bis zu 100 Kilometer Reichweite laden können. Mit den Ultraschnellladestationen modernster Technologie ermöglicht SMATRICS mobility+ ein optimales Ladeerlebnis auch über Landesgrenzen hinweg.

Zu den bestehenden über 250 Schnellladepunkten sollen heuer noch 20 sowie im kommenden Jahr mindestens 80 HPC-Ladepunkte entlang von Autobahnen und im innerstädtischen Bereich kommen. Damit ist erstmals für eine Flächendeckung mit High-Power-Chargern in urbanen Zentren und für unterwegs garantiert, für Ladungen mit 100 Prozent Ökostrom und mit der gewohnten Servicequalität des Dienstleisters SMATRICS. Die neuen Standorte sind dabei so angelegt, dass sie schnell mit zusätzlichen Ladestationen aufgerüstet werden können, um dem Hochlauf an E-Autos auch in Zukunft immer einen Schritt voraus zu sein.