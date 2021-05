30 Jahre Gestalterischer Geschäftsbericht

Den Auftakt der gestalteten Geschäftsberichte machte der russische Architekt und Designer Mikhail Anikst vor 30 Jahren. Initiiert wurde dies durch den damaligen CEO Jürg Zumtobel. Heute führt Isabel Zumtobel in ihrer Rolle als Head of Arts & Culture der Zumtobel Group die Tradition fort. „Als wir begonnen haben, waren wir sehr stark grafisch orientiert. Die ersten Gestalter waren Grafiker und später dann kamen Architekten dazu. Ich glaube, dass in der gesamten Differenzierungspolitik eines Unternehmens die Kultur eine sehr große Rolle spielt. Und darum ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, sich mit Architekten und auch mit Künstlern zu vernetzen“, sagt Jürg Zumtobel, ehemals CEO und bis zum Frühjahr 2020 AR-Vorsitzender der Zumtobel Group.

Jährliche Unikate

Der stetige Austausch und die enge Zusammenarbeit mit Architekten, Künstlern und Designern ist ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur der Zumtobel Group. Über die Jahre wurden verschiedenste Persönlichkeiten aus dem Netzwerk des Unternehmens eingeladen, den Geschäftsbericht in Auseinandersetzung mit dem Thema Licht zu gestalten – losgelöst von den Corporate Design-Richtlinien der Group sowie der einzelnen Marken. Entstanden sind daraus bis dato 29 singuläre Editionen, die mittlerweile Sammlerstatus haben.

„Wir sind stolz, dieses Jahr das 30-jährige Bestehen unseres Gestalterischen Geschäftsberichtes zu feiern. Stolz sind wir auch auf die Persönlichkeiten, die uns bei diesem einmaligen Projekt jedes Jahr aufs Neue begleitet haben. Diese Menschen inspirieren uns und lenken unseren Blick darauf, aus welcher Perspektive sie die Materie Licht interpretieren. Und gerade diese nach außen offene Unternehmenskultur ist heute wichtiger denn je“, so Isabel Zumtobel, Head of Arts & Culture Zumtobel Group.

Rückblick auf 3 Jahrzehnte

Eingebettet in eine Highlight-Serie blickt die Zumtobel Group bis Oktober dieses Jahres mit einzelnen Protagonisten auf deren Werke zurück. Den Auftakt macht der in New York lebende, österreichische Grafikdesigner und Typograf Stefan Sagmeister mit einem Rückblick auf seinen im Jahr 2002 unter dem Titel „Flowers in the Light“ gestalteten Geschäftsbericht.

„Flowers in the Light“ von Stefan Sagmeister

„Der Zumtobel Geschäftsbericht, das war ein Spaß, den zu gestalten, weil ich mit der Firma in Vorarlberg aufgewachsen bin und auch, weil ich ehrlich von der Qualität der Produkte überzeugt bin. Dann habe ich mich gefragt, was möglich sein wird. Was ist es für ein Objekt, das ich in verschiedenen Lichtsituationen gut darstellen kann“, sagt Stefan Sagmeister.

Der 30. gestaltete Geschäftsbericht der Zumtobel Group wird erstmals zur Hauptversammlung am 30. Juli 2021 aufliegen. Für diese Edition widmen sich ein Architekt und ein Fotograf dem Momentum des Lichts in der volkstümlichen Architektur.