ABB unterstützt das Rote Kreuz

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat zu Spenden aufgerufen, um das Geld in Gesundheits- und Sanitärinfrastruktur sowie in wichtige Produkte wie Seife und Schutzmasken zu investieren. „Als global tätiges Unternehmen haben wir eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, insbesondere in dieser Krisensituation“, begründet ABB-CEO Björn Rosengren die großzügigen Spenden des Konzerns. „Mit dieser Aktion unterstützen wir jene Menschen, die zu den am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen gehören.“

ABB pflegt bereits seit langem vertrauensvolle Beziehungen zum IKRK, das Ende März einen Spendenaufruf über 250 Millionen Schweizer Franken lanciert hat. Die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung bilden das größte humanitäre Netzwerk der Welt. Sie helfen Menschen in Ländern mit unzureichend ausgestatteten Gesundheits- und Sozialsystemen wie auch jenen, die unter den sozioökonomischen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie leiden.