STEINEL setzt auch 2021 auf Digital-Format

10.02.2021 15:20

Aus Innovation wird Institution

Nach einer erfolgreichen Auftaktveranstaltung im vergangenen Jahr wird STEINEL auch in in diesem Jahr digital aufbereitete Highlights und Facts für Planer, Installateure und Systemintegratoren präsentieren. Kompakt und fokussiert, stehen Interessenten bei der ersten Veranstaltung vom 09. – 11. März 2021 acht Themen in Form von Web-Seminaren und digitalen Workshops zur Auswahl.