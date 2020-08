Baukonzern SWIETELSKY startet neues Unternehmen

Nach der Übernahme des Elektro- und Sanitärspezialisten BAIERL durch den Baukonzern SWIETELSKY vor eineinhalb Jahren entsteht daraus nun das erste „Spin-off“.

Die neue Swietelsky Energie GmbH mit Sitz in Traun/ Oberösterreich wird sich unter der Marke „SWIE energie“ mittelfristig zum Komplettanbieter im Elektro- und Haustechnikbereich für großvolumige Projekte in ganz Österreich entwickeln. Alle Leistungen in den Bereichen Elektro, Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär sollen künftig angeboten werden. Auch in Richtung nachhaltiger Energiesysteme will man das Portfolio ausbauen.

Die international tätige Swietelsky AG ist einer von wenigen österreichischen Konzernen, der das gesamte Leistungsspektrum am Bau von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe abdecken kann.