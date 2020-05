Brandneu: das WEKA-Magazin für Arbeitsschutz

Abstandsregeln und Maskenpflicht machen Arbeitsschutz zu einem entscheidenden Faktor für das Hochfahren der Wirtschaft nach der Corona Krise. Arbeitsschutz in allen Facetten wird in dieser Situation zu einem Gebot der Stunde. Dem Thema widmet sich daher die Erstausgabe des Magazins „Professional Safety“, das als E-Paper auf allen Nachrichtenportalen der WEKA Industriemedien erscheint. Angereichert sind die Storys rund um Arbeitsschutz in Zeiten von Covid-19, Coronaschutz und anderem mehr mit Videos und weiterführenden Links – wie es sich für ein Online-Magazin gehört.

Hier geht es zum E-Paper.