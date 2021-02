Christian Raschka unterstützt Thomas Reiter

Die ETHERMA-Gruppe ist im letzten Geschäftsjahr trotz der Corona-bedingten Herausforderungen zweistellig gewachsen. Darüber hinaus baut das Unternehmen mit Sitz in Henndorf bei Salzburg seine Expansion weiter aus.

“Mit der Verstärkung der Organisation durch Christian Raschka gehen wir einen weiteren, wichtigen Schritt in Richtung der Vision unserer Väter - Schutz und Erhaltung der Umwelt durch CO2-freie Raumtemperierung.” so Geschäftsführer Thomas Reiter.

Thomas Reiter wird zukünftig die Internationalisierung und die weitere Professionalisierung der Produktion sowie des Produktportfolios verantworten. Beide bleiben in der Geschäftsführung der ETHERMA und werden die Entwicklung der gesamten Gruppe vorantreiben.

Christian Raschka war u.a. mehr als zehn Jahre in der Toshiba-Carrier Corporation in verschiedenen Vertriebs- und Marketingpositionen tätig und hat in dieser Zeit nachhaltig erfolgreiche Vertriebskonzepte entwickelt und mit seinem Team umgesetzt.

Bei ETHERMA wird er vorrangig die gute Marktposition mit den bestehenden Partnern in Deutschland und Österreich weiter ausbauen, die Chancen der elektrischen Heizsysteme vorantreiben und mit neuen Produkten und Lösungen die Kundenfokussierung erhöhen.