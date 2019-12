Das letzte PUNKTUM ist unterwegs zu Ihnen!

Aus PUNKTUM wird ELEKTROPRAXIS: Damit gleicht sich Ihr Elektrotechnik-Fachmagazin nicht nur dem Namen nach dem dazugehörigen Internetauftritt Elektropraxis.at an. Künftig werden Printmagazin und Online-Newsservice stark miteinander verzahnt.

Für die aktuelle, letzte PUNKTUM-Ausgabe haben wir uns ins Zeug gelegt: Branchen-Manager wie Rexel-CSO Hans-Peter Ranftl, Dietzel Univolt-Vertriebschef Oliver Ferner-Prantner, Rittal-Marketingleiter Andreas Hrzina, die Siemens-Experten Harald Figl und Karin Banas, ABB-Manager Stefan Kleinhans, Signifys DACH-Chef Karsten Vierke, Ledvance-Vertriebsleiter Florian Gansterer, LKD-Geschäftsführer Alexander Sautner und Phoenix Contact-Chef Thomas Lutzky werfen einen Blick auf die Entwicklung im abgelaufenen Jahr und geben erste Pläne für 2020 preis.

Tops und Flops

Außerdem nehmen wir den künftigen Steinel-Mehrheitseigentümer unter die Lupe, versammeln für Sie die Toptermine des kommenden Jahres und küren die Innovation des Monats. Mit Elektro Kremsmair porträtieren wir einen ausgeschlafenen Elektrotechnik-Betrieb, dessen Geschichte tatsächlich in einem (ausgeräumten) Schlafzimmer begann. Über die Tops und Flops unterschiedlicher Produktgruppen sprechen wir mit dem Marktanalysten Andreas Kreutzer.

Was bei Arbeiten unter Spannung (ein lebenswichtiges Thema!) beachtet werden muss, erklärt Intercable-Vertriebsleiter Thomas Farthofer. Nach der SPS in Nürnberg zieht es uns zudem nach Barcelona, wo das (Kommunal-)Licht definitiv nicht unterm Scheffel steht. Im BUSINESS-Teil widmen wir uns Wegen aus dem Fachkräfte-Jammertal und sehen uns die Steuerreform 2020 im Detail an.