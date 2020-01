MEGGER-SEMINARE

21.01.2020 16:53

Dem Kabelfehler auf der Spur

Megger startet seine Seminarreihe in Österreich heuer mit dem Lehrgang „Kabelfehler-Ortung in der Niederspannung“ von 18. bis 19. Februar. Gleich am nächsten Tag (20. Februar) folgt das Thema „Leitungsortung und Kabelauslese“. Frühzeitige Anmeldung wird empfohlen – bei uns gibt’s das Anmeldeformular.