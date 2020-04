Die Photovoltaik-Revolution findet online statt

Der für 19. März geplante Photovoltaik Kongress musste heuer aufgrund von Covid-19 entfallen. Die angekündigte „Solarrevolution“ (so der Titel der entfallenen Veranstaltung) findet dennoch statt – und zwar online im Rahmen einer von Photovoltaic Austria veranstalteten Vortragsreihe.

Webinare für Solateure und Interessierte

Die Webinare sind jeweils am Mittwoch um 10 Uhr und dauern rund 45 Minuten. Fragen dazu lassen sich jeweils im Nachhinein via Live-Chat stellen. Ein gutes Angebot für die Elektriker Weiterbildung in Zeiten von Corona.

Die kommenden drei Vorträge stehen bereits fest: