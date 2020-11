Digitale und smarte Beleuchtung für alle Anforderungen

Von Vorteil ist, dass beim SRT-System nur eine Tragschiene für alle Anwendungen und Schutzarten benötigt wird. Beide Komponenten, Tragschiene und Geräteträger, sind wie aus dem Baukasten miteinander kombinierbar, so wird aus zwei Teilen ein flexibles Ganzes: Geräteträger mit 14 Lichtverteilungen, zahlreichen Lichtstrompaketen (4.000 bis 22.000lm) und unterschiedlichen Modul-Längen sowie verschiedene Lichtfarben können passend kombiniert werden.

Für Perfektion sorgt die fein abgestimmte Lichttechnik der Central.Line.Optic, bei der Lichtpunkte in eine Lichtlinie verwandelt werden – mit einer Spitzeneffizienz von bis zu 195lm/W. Auch Individual.Lens.Optic und zahlreiche Diffusoren sind verfügbar. Hier sorgt ein neuentwickelter prismierter Diffusor mit vorwärtsstreuenden Nanopartikeln für herausragende Effizienzwerte und eine perfekte Ausleuchtung bei Montagehöhen von bis zu fünf Metern.

Fix oder 100 Prozent variabel positionierbar

Die Geräteträger sind im Lichtband fix oder variabel positionierbar. Eine zu 100 Prozent variable Positionierung ist jetzt auch bei der System-Schutzart IP54 möglich – ein Vorteil, der besonders in Fertigungshallen und Gartencentern zum Tragen kommt. Verschiedene Längen lassen sich auf ein kundenspezifisches Anforderungsprofil exakt abstimmen. Extra lange Module (/2250) sorgen für Einspareffekte bei der Montage und bei der Anzahl an Bauteilen innerhalb einer Anlage – ideal für große Logistikflächen. Für eine differenzierte Warenpräsentation im Bereich Retail lassen sich kompakte Funktionsmodule (/750) passgenau an die entsprechenden Stellen einstreuen. Flächen- und Akzentlicht für jede Warengruppe in hervorragender Qualität und einer sehr guten Farbwiedergabe (CRI 90) lassen keine Wünsche offen. Verschiedene Gehäusefarben und drei Modul-Längen (/750, /1500, /2250) sind verfügbar, so dass sie an das Store-Design angepasst werden können.

Lichtmanagement – Level frei wählbar

Lichtmanagement ist immer mit im Spiel, wenn es darum geht, alle Energieeinsparungen auszuschöpfen. In das SRT-Lichtband sind netlife-Steuerungen von Regiolux in drei unterschiedlichen Ausbaustufen integrierbar: Die einfache Stufe „easy“ eignet sich für einzelne Bereiche im Objekt. Diese Stand-alone-Systeme sind einfach installiert und schnell einsatzbereit. Mehr Features für unterschiedliche Bereiche bietet der Einsatz der „flex“-Funk-Lösung – ideal in Sanierungsobjekten, weil keine zusätzlichen Leitungen verlegt werden müssen. Außerdem können Szenen und Gruppen via App gesteuert werden. Den höchsten Komfort bietet das „pro“-System. Ganze Gebäude werden mit Building-Management-Systemen auch weltweit miteinander vernetzt und gesteuert.

Über das Lichtmanagement hinaus können auch Smarte Technologien wie Indoor Navigation, vorausschauende Wartung oder Monitoring integriert werden. Auch eine Vernetzung unterschiedlicher Standorte und Fernwartung über die Regiolux-Cloud sind möglich. Spezialisten von Regiolux übernehmen die Projektierung und die Umsetzung bis zur Inbetriebnahme.

In Lichttechnik und Lumenpaketen deckt das SRT-Schnellmontage-Lichtband die gesamte Bandbreite der Anforderungen an ein leistungsfähiges Schienensystem ab. Für die Lösung derart komplexer Aufgaben hat Regiolux die 11-polige Verdrahtung für Vernetzung und Notlicht komplett neu entwickelt. Deshalb ist das Lichtband besonders nachhaltig: Es spart Material, Energie und verbessert die C02-Bilanz – bis hin zu einer umweltfreundlichen Baustellenverpackung. Eingesetzt werden hochwertige LED mit langer Lebensdauer und hoher Farbkonsistenz. Das macht die Beleuchtungsanlage mit einer Lebensdauer bis zu 70.000 Stunden besonders zukunftssicher und unterstreicht die Qualitätsmerkmale.