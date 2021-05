e-masters erweitert Leistungen auf SHK-Branche

Das Unternehmen e-Masters bietet über 160 Leistungen für Handwerks-Profis an, wie z.B. aus den Bereichen Marketing und Werbung, Investition und Beschaffung, Aus- und Weiterbildung sowie Organisation. Und das seit neuestem nicht mehr nur für Mitglieder aus dem Elektro-Handwerk, sondern auch für Fachbetriebe aus dem Bereich SHK. Ab dem ersten Tag ihrer Mitgliedschaft bekommen die Fachbetriebe Werkzeuge an die Hand, mit denen sie die Möglichkeit bekommen sollen, ihren unternehmerischen Erfolg zu steigern. Jedes Mitglied erhält z.B. Rabatte beim Kauf oder Leasing eines neuen Fahrzeugs, beim Tanken oder profitiert durch die Sonderkonditionen von Kooperationspartnern.

„Unsere Mitglieder haben im Tagesgeschäft oftmals keine Zeit, sich um ihren Internetauftritt, die Google-Sichtbarkeit oder um ihre Werbemittel zu kümmern. Und genau hier setzen wir an. Wir versprechen nicht das Blaue vom Himmel, sondern bieten unseren Mitgliedern das umfassendste Programm professioneller Leistungen für Handwerksbetriebe an. Wir freuen uns sehr darüber, dieses Know-how ab sofort mit den SHK Fachbetrieben zu teilen,” so Jens Gorr Geschäftsführer von e-masters.

Über e-masters

Die e-masters GmbH & Co. KG ist ein Tochterunternehmen der MITEGRO. Bereits 3.000 Fachbetriebe im deutschsprachigen Raum setzen auf den Service der Kooperation.