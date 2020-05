ELEKTRIKER LEHRE

24.05.2020 06:00

Ecusol hat Elektriker Jobs

Ab sofort ist der bei der Ecusol Elektrotechnik GmbH ein Elektriker gesucht. Interessenten an einer Elektriker Lehre können sich ebenfalls an das Unternehmen in Windischgarsten wenden – und im September 2020 mit ihrer Lehre starten.