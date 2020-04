Einbau eines ATS-Schalters

Einbauvideo: ATS Automatischer Transferschalter ATS3020RM Lock

In Betrieb schaltet ein ATS automatisch auf die zweite Spannungsquelle um, ohne die angeschlossenen Geräte zu beeinflussen. Durch das eingebaute Netzwerk-Interface ist es nun möglich, den ATS via Internet und SNMP zu managen. Er kann zudem in jedes Netzwerk und Gebäudemanagementsystem integriert werden. Das Display zeigt den momentanen Gesamt-Stromverbrauch an. Diese Daten können auch über das Netzwerk-Interface abgefragt werden.

Alle Vorteile auf einen Blick