Emerson mit Modernisierung von Stromübertragungsnetz betreut

TenneT, ein führender Übertragungsnetzbetreiber für Strom in Europa, hat Emerson, ein auf industrielle Technologie spezialisiertes Unternehmen, mit der Bereitstellung von Software und Dienstleistungen zur Optimierung und Sicherung seines Hochspannungs-Übertragungsnetzes beauftragt. Über dieses Netz versorgt TenneT fast 42 Millionen Endverbraucher in den Niederlanden und in Deutschland mit Strom.

Erneuerbare steigen an

Beim Übergang zu einem Strommarkt mit höherer Dynamik, Komplexität und Verbundenheit werden die OSI Digitalen Netzlösungen von Emerson TenneT unterstützen - insbesondere die anpassungsfähige Monarch™ Plattform. Auf diesem Strommarkt ist derzeit eine starke Zunahme von erneuerbarer Energie zu verzeichnen - um ein Gleichgewicht zwischen Stromangebot und -nachfrage zu erreichen und gleichzeitig umweltfreundlichere Energiequellen zu nutzen, soll die Technologie von Emerson fundierte Daten liefern, die eine genauere Entscheidungsfindung in Echtzeit ermöglichen werden. Zur Optimierung des Betriebs soll Emerson erweiterte Zeitplanungsfähigkeiten für Prognose, Betriebsplanung und Anlagenabschaltung sowie einen Simulator zur Bedienerschulung für TenneT bereitstellen. Anhand der Annahme der Big-Data-Historian-Technologien von Emerson wird die Sammlung und Archivierung von Systemkennzahlen und Asset-Performance-Daten verbessert, wodurch wiederum eine hohe Verfügbarkeit und verbesserte Disaster-Recovery für das Netz von TenneT erzielt werden können.

In Echtzeit

„Wir sind enorm stolz darauf, dass sich TenneT zur Unterstützung seines Übertragungsnetzes an Emerson gewandt hat“, betont Al Eliasen, President des Emerson-Geschäftsbereichs OSI Digital Grid Solutions. „Wir freuen uns auf die Umsetzung eines erfolgreichen Projekts und eine dauerhafte Partnerschaft, die das Engagement von TenneT zur Bereitstellung einer zuverlässigen Stromversorgung rund um die Uhr für unsere Kunden unterstützen werden.“ Emerson hatte seine Kompetenz im Bereich der internationalen Elektrifizierung durch die Übernahme vom Open Systems International im Oktober 2020 verstärkt. Die Kombination aus Emersons branchenspezifischer Erfahrung in der Energieerzeugung und der komplementären Software und Reichweite von OSI Inc. in der Energieübertragungs- und Verteilungsbranche ermöglicht Unternehmen die Überwachung, Steuerung und Optimierung von Betriebsabläufen im gesamten Energieversorgungsnetz in Echtzeit.