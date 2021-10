Erste unbrennbare Nickel-Metallhydrid-Batterien

Mit einer Kooperation wollen Kopp, Experte für elektrotechnische Produkte und Home-Automation-Lösungen, und Nilar, ein schwedische Anbieter im Bereich Energiespeicherlösungen, den Markt für smartes, nachhaltiges Energiemanagement revolutionieren – und stellen im Rahmen der Fachmesse ees Europe in München jetzt ihr erstes gemeinsames Produktangebot vor: Einen innovativen Energiespeicher auf Nickel-Metallhydrid-Basis.

Sicherheit geht vor

Der Speicher für aus Photovoltaik gewonnener Energie ist der einzige seiner Art, der nicht auf Lithium-Ionen-Technologie setzt und deshalb laut Hersteller keine Gefahr der Selbstentzündung oder unkontrollierter Hitzeausbreitung birgt. „Der Nickel-Metallhydrid-Technologie gehört aus vielerlei Gründen die Zukunft. Der Sicherheitsaspekt ist der wichtigste davon. Deshalb ist diese Kooperation nicht nur ein Meilenstein für uns, sondern für den gesamten Markt – und wir sind sehr stolz, künftig gemeinsame Lösungen im deutschsprachigen Raum anbieten zu können, ein Servicepartner für Nilar zu sein und damit zum One-Stop-Shop für nachhaltige Energieversorgungs- und Home-Automation-Lösungen zu werden“, äußert sich Stephan Dörrschuck, CEO von Kopp.



Die Zusammenarbeit ist seit Gründung der neuen Division „Energy & Home Automation“ der jüngste Coup von Kopp. Mit der neuen Abteilung möchte das Unternehmen seine Positionierung als ganzheitlicher Systemanbieter von nachhaltigen und vernetzten Anwendungen unterstreichen, der Smart-Home- und Energiemanagement-Lösungen verbindet. Die Zusammenarbeit sei eine echte Win-win-Situation, so Zouhair Kefi, Leiter der neuen Abteilung. Er führt weiter aus: „Wir erhalten Zugang zu den innovativsten und besten Speicherlösungen im Markt und können hierdurch unser Produktportfolio, das von Photovoltaikmodulen bis hin zum Smart-Home-System reicht, buchstäblich komplettieren. Und Nilar gewinnt mit uns einen in vielen Bereichen marktführenden Partner, der über langjähriges Know-how und gewachsene Netzwerke zu Solarteuren und Elektrotechnikern sowie eine im deutschsprachigen Raum einzigartige Logistik mit Just-in-time-Kompetenz verfügt.“

Präsentation bei der ees Europe

Mit seiner Nilar Hydride®-Batterie bietet das Unternehmen ein Gegengewicht zur stark verbreiteten Lithium-Ionen-Technologie. Laut Jan Lundquist, dem Leiter von Sales & Marketing bei Nilar, „bringt uns die Zusammenarbeit mit Kopp einen Schritt näher an die Bedürfnisse des Marktes. Wir können jetzt nicht nur ein großartiges System anbieten, sondern auch sicherstellen, dass die hervorragende Qualität während des gesamten Betriebs beibehalten wird.“ Im Rahmen der ees Europe in München stellen Kopp und Nilar ihr erstes gemeinsames Produktangebot der Öffentlichkeit vor: Ein Energiespeicher für den in Deutschland vorherrschenden Residential-Markt mit einer nutzbaren Kapazität von 5,76 kWh und 15 Jahren Garantie. Der dazugehörige Wechselrichter kommt vom gemeinsamen Kooperationspartner Kostal. Großer Vorteil: Das Produkt ist sofort ab Lager in Kahl am Main lieferbar.