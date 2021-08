Führungswechsel bei EnOcean

Nach 20 Jahren, die letzten fünf davon als Geschäftsführer, hat Mitgründer Andreas Schneider EnOcean auf eigenen Wunsch Ende Juli 2021 verlassen. Neuer Geschäftsführer ist seit Anfang August 2021 Raoul Wijgergangs. Der gebürtige Niederländer hat über 20 Jahre Erfahrung in der IoT-Branche und ist zudem Mitgründer der Z-Wave Alliance.

IoT-Powerhouse

„Ich fühle mich geehrt, dass das EnOcean Management Board so viel Vertrauen in mich als neuen Geschäftsführer setzt, und freue mich sehr auf diesen neuen beruflichen Abschnitt", lässt Raoul Wijgergangs, neuer Geschäftsführer von EnOcean, wissen. Als Weltmarktführer für nachhaltiges IoT werde EnOcean seiner Einschätzung nach in den kommenden Monaten und Jahren noch gefragter werden. Daher sehe er große Chancen im Bereich der gewerblichen Immobilien und im industriellen IoT. Darüber hinaus mache der Fokus auf Interoperabilität mit Produkten, die den EnOcean-Funkstandard, Bluetooth Low Energy und Zigbee Green Power unterstützen, das Unternehmen zu einem "echten IoT-Powerhouse". "Ich danke Andreas Schneider für seine gelungene Arbeit über die letzten Jahre, ohne ihn wäre EnOcean sicher nicht dort, wo das Unternehmen heute steht. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einem so innovativen Team, das über eine starke Expertise und großes technisches Know-how verfügt“, schließt Wijgergangs.

Vor der Position bei EnOcean war Wijgergangs als CEO bei Disruptive Technologies in Oslo tätig und arbeitete unter anderem als Vice President/General Manager bei Silicon Labs und als Vice President/General Manager im Z-Wave-Geschäftsbereich von Sigma Designs. Er hat Elektrotechnik und Informatik an der H.T.S. 's-Hertogenbosch, Niederlande, studiert und absolvierte seinen MBA an der Twente School of Management, Universität Twente, Niederlande.