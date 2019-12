Fun mit Santa’s Run!

So funktioniert das Spielen auf der Regiolux-Website: Beim Online-Game schlüpft man in die Rolle des Weihnachtsmanns, der sich vom Nordpol aus zu Fuß auf seine weite Reise begibt, um Geschenke an die Kinder zu verteilen. Während er von Plattform zu Plattform springt, muss er Hindernissen ausweichen und dabei so viele Weihnachtskugeln wie möglich sammeln.

Spielen und gewinnen

Wer alle sechs Level meistert, bekommt am Ende mit etwas Glück auch ein Geschenk. In jeder Woche bis zum 24. Dezember werden zwei weitere Level freigeschaltet. Zu gewinnen sind unter anderem eine Smart-Watch, Bluetooth-Kopfhörer, Ladestationen ohne Kabel und vieles mehr.

Hier geht’s zu „Santa’s Christmas Run“.