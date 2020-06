Innovative PV-Montagelösungen

Egal, ob Ziegel- oder Flachdächer, Freifeld, Zäune, Carports, Terrassenüberdachungen usw. – es sind für jedes Fachthema Spezialisten vor Ort.

"Insbesondere der Open-House-Charakter ist bei den Teilnehmern des letzten Montage-Workshops sehr gut angekommen. Deshalb ist es auch diesmal so: Teilnehmer können kommen und bleiben solange sie wollen. Denn es finden im Stationenbetrieb laufend Schulungen statt", erklärt Markus König, Geschäftsführer von Suntastic.Solar das Konzept und ergänzt: "Das ist eine optimale Gelegenheit für alle PV-Monteure, sich effektiv auf den neuesten Stand zu bringen."

Der Workshop Innovative Montagelösungen findet am 25. und 26. Juni jeweils von 9 bis 18 Uhr am Firmengelände von Suntastic.Solar in Bisamberg nahe Wien statt. Für die Teilnahme ist eine Pauschale von 99 Euro pro Firma für Verpflegung und Unterlagen zu entrichten.

Weitere Details zur Veranstaltung bzw. die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.suntastic.solar/innovative-montageloesungen/