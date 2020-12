Innovative Solartechnik für Kommunen

Das neueste Innovationsprodukt VIALUX aus dem Hause ecoliGhts ergänzt das Spektrum an intelligenten, solaren Beleuchtungslösungen speziell für den kommunalen Einsatz. Dazu zählen Solarleuchten für Rad- und Gehwege, Wohnstraßen, Bushaltestellen, Parkplätze, Fahrbahnüberquerungen und vieles mehr. Solarleuchten können einfach und ohne hohen Aufwand für Verkabelungsarbeiten installiert werden!

VIALUX überzeugt durch ihr edles Design, das sich in urbanes Umfeld, aber auch in innovative, ländliche Regionen fügt. Die Leuchte zeichnet sich durch zwei 90° vertikal in den Lichtmasten integrierte High-Performance-Solarmodule aus, welche mit kristallinen Hochleistungszellen bestückt sind. Die von ecoliGhts neu entwickelte Lade- und Lichtregelung garantiert die autonome Beleuchtung mittels Solarenergie auch in sonnenarmen Monaten.

Österreichweit konnte ecoliGhts bereits über 350 Projekte umsetzen und somit einen Beitrag zu Verkehrssicherheit, Stärkung der Energieautonomie und zum Klimaschutz in den Gemeinden leisten.