Intelligente Synergie aus Automation und Licht

Einen Besuch lohnen außerdem die aktuellen Innovationen: Die Lichtsysteme mit ESYLUX Light Control ELC, die ein Gruppieren, Skalieren und Vernetzen per einfachem Plug-and-play erlauben, haben ein umfangreiches Funktionsplus erhalten. Es erweitert die Einsatzmöglichkeiten der ELC-Systeme für unterschiedlichste Anforderungen. Zum Beispiel bieten sie mit einer Schwarmfunktion komfortableres Arbeiten in Großraumbüros. Besuchern des Messestandes werden die vielfältigen Plug-and-play-Konfigurationen mithilfe eines ELC-Exponats veranschaulicht. Hier werden Gruppieren und Skalieren, die Schwarmfunktion oder eine freie Kanalzuweisung per Plug-and-play live demonstriert.

DEFENSOR für mehr Schutz im Außenbereich

Mit den Außenbewegungsmeldern und Dämmerungsschaltern der Serie DEFENSOR führt ESYLUX neue Automationslösungen in den Markt ein, die einen Schwerpunkt beim Thema Sicherheit setzen. Die Serie hebt sich von derzeit handelsüblichen Lösungen durch uhrzeitabhängige Betriebsmodi, einen intelligenten Sabotage- und Vandalismusschutz und gehrichtungsabhängige Nachlaufzeiten ab. Der Überspannungsschutz der Serie liegt deutlich über der Normvorgabe, ein Passwortschutz verhindert unbefugtes Parametrieren.

BMS-Präsenzmelder für DALI-2

Für die intelligente Lichtsteuerung mit dem Industriestandard DALI-2 stellt ESYLUX BMS-Präsenzmelder der Serie COMPACT vor. Sie dienen nach der DALI-2-Klassifikation als sogenannte Eingabegeräte, die die Ergebnisse ihrer Präsenzerfassung und Lichtmessung an die Steuergeräte der jeweiligen Anlage senden. Die BMS-Präsenzmelder sind in Varianten für mehrere Erfassungsbereiche erhältlich und bestehen wie die gesamte Serie COMPACT aus einem zweiteiligen Gehäuse mit Sensorkopf und Powerbox für eine schnelle und einfache Installation.

Interessierte Besucher finden den Hauptstand von ESYLUX in Halle 11.1, Standnummer C51, den Stand im Messebereich Licht in Halle 3.1, Standnummer D95.