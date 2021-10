Irische Impressionen

Bunte Beleuchtung

Dieses Foto ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert: Die Wohnhäuser sowie die im Erdgeschoß eingerichteten Geschäfte, Cafés und Restaurants sind in allen Farben des Regenbogens gehalten und lösen die sonst monoton wirkende Gleichförmigkeit eines Straßenzuges auf. Der zweite Aspekt ist die Positionierung und Funktion der Leuchtkörper. Reflektoren mit LED-Leuchten erhellen die Geschäfte, an der roten Hausfront ist ein in gleicher Farbe bemalter Wandleuchter mit linsenförmigem Glassturz montiert, der die untere und die obere Fassadenfläche gleichermaßen beleuchtet.