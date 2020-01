Keine Mahlzeit für den Pleitegeier!

Mehrkosten und Zahlungsausfälle durch Mängelbehebungen auf diversen Baustellen eines Auftraggebers trieben den 2016 gegründeten Elektrotechnik-Betrieb in Liquiditätsengpässe. Aktiva in Höhe von 20.000 Euro stehen so nach eigenen Angaben Passiva von 380.000 Euro gegenüber. 25 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen. Diesen wird laut Sanierungsplan eine Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren, angeboten.

Es geht weiter

Im Eigenantrag des Unternehmens heißt es, dass es bereits gelungen sei, neue Aufträge zu erhalten. Der Betrieb wird daher im Rahmen eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung unter Aufsicht des Masseverwalters Horst Winkelmayr fortgeführt. Das Sanierungsverfahren wurde vom zuständigen Landesgericht Korneuburg eröffnet.