Komfortables Camping mit perfekter Lichtstimmung

Als Hersteller für moderne Mobile Homes, mobile Zelte, modulare Häuser und Floating Homes begeistert Adria Home, Mitglied der Adria Group, seine Kunden bereits seit über 50 Jahren mit stilvollen, komfortablen und innovativen Mobilheimen. Für die Beleuchtung seiner mobilen Wohneinheiten suchte Adria Home nach einer ansprechenden Lichtlösung und -technologie, die den hohen ästhetischen und funktionalen Ansprüchen gerecht wird. Spezifische Anforderungen an die LED-Treiber lagen zudem in einer Fünf-Jahres-Garantie und einer höheren maximalen Umgebungstemperatur im Vergleich zur früheren Lösung eines anderen Anbieters und der damit verbundenen längeren Lebensdauer der Treiber.

Licht ins Glamping bringen

Gemeinsam mit dem slowenischen Leuchtenhersteller ETT Lighting liefert Tridonic die passende Lösung – für die allgemeine als auch für die dekorative Beleuchtung der mobilen Wohneinheiten.

Für dekoratives Licht und die indirekte Beleuchtung sorgen die dimmbaren Treiber für LED-Lichtbänder LCBU 10W 12V BASIC phase-cut SR. Zur allgemeinen Beleuchtung dienen in die Wand oder Decke eingebaute LED mit Tridonic-Treibern LC 13W 300mA fixC C SNC. Beide Treiber-Reihen verfügen über Überlast-, Kurzschluss- und Leerlaufschutz. LED-Panels zur weiteren allgemeinen Beleuchtung in den mobilen Wohneinheiten sind mit den Konstantstrom-LED-Treibern LC 75W 100–400mA flexC lp EXC für Linear- und Flächenbeleuchtung ausgestattet, die die gewünschte Erhöhung der maximalen Umgebungstemperatur (Ta) erlauben. Bei der Notbeleuchtung kommen EM ready2apply BASIC-Treiber zum Einsatz. Das komplette Set kommt hier inklusive Elektronik, LED-Modul, Kühlfläche, Optik und Akku.

Die Tridonic-Treiber verfügen allesamt über hohe Kompatibilität und sorgen für Energieeinsparungen durch hohe Effizienz.