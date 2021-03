Kunstgenuss fast wie bei Tageslicht

Die Fondation Beyeler wurde 1997 eröffnet. Das Museum in Riehen/Basel ist von einem idyllischen Park umgeben, der ebenfalls als Ausstellungsfläche dient. Das Museumsgebäude ist ein Entwurf des Stararchitekten Renzo Piano. Es ist geprägt von monumentalen Längsmauern, verglasten Stirnseiten und einem Wintergarten. Der gesamte Bau erfuhr eine Absenkung, um die Sammlung ohne Treppen erlebbar zu machen und einen Teich im Süden anlegen zu können.

Das Museum beherbergt die Sammlung Beyeler, die über 400 Meisterwerke der klassischen Moderne und Gegenwartskunst umfasst und den persönlichen Blick des Ehepaars Hildy und Ernst Beyeler auf die Kunst des 20. Jahrhunderts dokumentiert. Unter anderem Werke von van Gogh, Cézanne, Monet, Degas, Kandinsky, Matisse, Klee und Picasso bis hin zu Giacometti, Warhol, Lichtenstein, Rothko und Bacon sind in der Sammlung vertreten. Dem gegenüber stehen etwa 25 Objekte der ethnografischen Kunst aus Afrika, Ozeanien und Alaska. Die Sammlung hat sich seit der Gründung im Umfang verdoppelt und ist durch wertvolle Schenkungen und Dauerleihgaben aus privaten Kunstsammlungen und von renommierten Künstlern erweitert worden. Heute ist das Haus das meistbesuchte Kunstmuseum in der Schweiz.

© Faruk Pinjo Für den Monet-Raum entwickelte Zumtobel eine maßgeschneiderte LED-Sonderlichtlösung. Die indirekte Allgemeinbeleuchtung übernehmen nun rund 600 Wallwasher, für den Besucher unsichtbar in die Zwischendecke verbaut. Dank tunableWhite-Technologie lässt sich die Farbtemperatur je nach Ausstellungsobjekt individuell einstellen. Claude Monet, Le bassin aux nymphéas, ca. 1917-1920; Nymphéas, 1916-1919, Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Sammlung Beyele

Raumerlebnis mit Licht unterstreichen

"Der außergewöhnlich atmosphärische Museumsbau von Renzo Piano sollte – und das war eine wesentliche Anforderung des Museums – durch die neue Beleuchtung in keiner Weise durch bauliche Maßnahmen sichtbar verändert werden. Nur das Licht sollte eine neue, hochwertige Qualität erhalten", erklärt Hanspeter Keller, Geschäftsführer und Inhaber von matí Lichtgestaltung. Fakt ist: Die von Tageslicht geprägte, offene Architektur erzeugt ein einmaliges Raumerlebnis. Aber sie bedeutete auch eine immense Herausforderung für die Lichtplanung. Außerdem galt es, das bereits bestehende Lichtkonzept von Renzo Piano zu integrieren. Denn der Architekt hatte bereits mit Hilfe einer Zwischendecke eine zusätzliche, verglaste Ebene konzipiert, die beheizt werden kann und technische Installationen beherbergt. Hier befinden sich auch die Beleuchtungseinrichtungen sowie sensorgesteuerte, bewegliche Lamellen zur automatischen Regelung des Tageslichts. Eine spezielle Konstruktion auf dem Dach schirmt zusätzlich das direkte Sonnenlicht ab, lässt das Licht aber diffundieren. Und was bewirkt diese aufwendige Konstruktion schlussendlich? Die so konstruierte Decke wird vom Betrachter lediglich als einheitliche, schwach helle Fläche wahrgenommen. Sowohl die Besucher als auch die Künstler schätzen diese einzigartige, diffuse Lichtstimmung.

© Faruk Pinjo Für eine besonders flexible Exponat-Beleuchtung konstruierte Zumtobel einen Strahler mit einer speziellen Zoom-Optik von 14 bis 30 Grad. Die akzentuierte Beleuchtung lässt sich damit erstmalig sowohl auf kleine als auch große Objekte optimal ausrichten – wie bei einem Kameraobjektiv.

Fokus auf die Kunst mit tunableWhite

Zumtobel entwickelte eine maßgeschneiderte LED-Sonderlichtlösung, die sämtliche Anforderungen an ein modernes Kunstmuseum erfüllt. Die indirekte Allgemeinbeleuchtung übernehmen nun rund 600 Wallwasher, für den Besucher unsichtbar in die Zwischendecke verbaut. Sie ergänzen das natürliche Tageslicht tagsüber dort, wo es nötig ist. Die Leuchten bieten eine angenehme Grundbeleuchtung bei optimaler Farbwiedergabe (CRI > 90). Dank der tunableWhite-Technologie lässt sich die Farbtemperatur je nach Ausstellungsobjekt individuell einstellen. Für eine optimale Wiedergabe der Farben und Materialien. Raumstimmungen können immer wieder neu angepasst werden. Mit Hilfe der Wallwasher wurde die maximal mögliche Beleuchtungsstärke um fast 50 Prozent erhöht, während sich der Energieverbrauch drastisch reduzierte.

„Ich glaube, dass es uns gelungen ist, mit dem Kunstlicht das Tageslicht so zu ersetzen oder zu ergänzen, dass der Besucher, zu welcher Tageszeit er auch im Museum weilt, ein gleichbleibendes lichtes und frisches Raumerlebnis hat. Das Licht trägt dazu bei, dass die ausgestellten Werke in einer freien Atmosphäre, in diesem einzigartigen Geist der Fondation Beyeler, erlebt werden können“, so Hanspeter Keller weiter. Auch für Sam Keller, Direktor der Fondation Beyeler, erfüllt die Lichtlösung alle gewünschten Anforderungen: „Wenn ich abends in unserem Museum stehe, habe ich das Gefühl, dass es taghell ist.“

© Faruk Pinjo Ulrike Erbslöh (links), Kaufmännische Direktorin der Fondation Beyeler, zeigt sich sehr zufrieden mit dem neuen, maßgeschneiderten Beleuchtungskonzept. Hier zusammen mit Isabel Zumtobel, Head of Art & Culture bei der Zumtobel Group.

Innovative Zoom-Optik für perfekte Inszenierung

Für eine besonders flexible Exponat-Beleuchtung konstruierte Zumtobel einen Strahler mit einer speziellen Zoom-Optik von 14 bis 30 Grad. Die akzentuierte Beleuchtung lässt sich damit erstmalig sowohl auf kleine als auch große Objekte optimal ausrichten – wie bei einem Kameraobjektiv. Das Ergebnis ist ein sauberes, gleichmäßiges Lichtbild. Eine schöne Mittenbetonung. Sanfte Ausläufe ohne Verfärbungen oder Mehrfachschatten. Die dimmbare Leuchte bietet zudem verschiedene Reflektoren, eine einstellbare Farbtemperatur und eine hohe Farbwiedergabe (CRI > 90). Sie kann über Bluetooth gesteuert werden. Ein echtes Multitalent also. Mit der extrem flexiblen Sonderleuchte können Kuratoren erstmals Werke aus unterschiedlichsten Epochen optimal inszenieren. Denn Impressionist ist nicht gleich Expressionist. Die Wahrnehmung der Objekte wird so verbessert und zum visuellen Erlebnis für den Betrachter.

Vorbild-Funktion für weitere Kunsthäuser

Das Ergebnis der Zusammenarbeit: Die Lichtwirkung der Exponat-Beleuchtung erfuhr so große Zustimmung, dass Zumtobel das spezielle Linsensystem mit Zoom-Optik in sein Standard-Portfolio aufgenommen hat. „Das Raumerlebnis wirkt durch das neue Lichtkonzept natürlicher und kommt dem Tageslicht sehr nahe, womit subtile Stimmungen in den Räumen realisiert werden können.“ erläutert Ulrike Erbslöh, Kaufmännische Direktorin des Museums, den positiven Einfluss auf die Raumwahrnehmung.

„Zumtobel zeigte ein gutes Gespür für die besondere Architektur des Museums mit ihren hohen Qualitätsansprüchen. Die Wünsche der Fondation Beyeler und des Lichtplaners wurden engagiert und schnell umgesetzt“, so Erbslöh weiter. Das einzigartige Beleuchtungskonzept in Riehen soll tatsächlich bereits neu geplanten Kunsthäusern in der Schweiz als Vorbild dienen.

„Zumtobel ist mehr als stolz, einen kleinen und doch elementaren Teil zu dieser großartigen kulturellen Begegnungsstätte beigetragen zu haben“, so Isabel Zumtobel, Head of Arts & Culture bei der Zumtobel Group.