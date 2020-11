Ledon und dot-spot bündeln ihre Kompetenz

dot-spot entwickelt, fertigt und vertreibt LED-Leuchten und Lichtlösungen vornehmlich zum Einsatz im anspruchsvollen Außenbereich, aber auch für spezielle Anwendungen in Feuchträumen und Gebäuden. In der eigenen Manufaktur entstehen sowohl die Serienleuchten des hochinnovativen Unternehmens als auch die kundenspezifisch gefertigten Sonderlösungen Made in Germany.

LEDON entwickelt und vertreibt LED-Leuchten hauptsächlich für den Innenbereich von gewerblich genutzten Gebäuden – stets auf beste Licht- und Produktqualität bedacht. Neben den innovativen Lösungen für Indoor bietet LEDON mit LEDIVA eine Photovoltaik-Mastleuchte für autarke Beleuchtungen im Außenbereich an. Die LEDON Sparte Horticulture Lighting beschäftigt sich mit Smart Grow Lights für den professionellen Indoor – Pflanzenanbau.

Die beiden Leuchtenhersteller wollen sich so für Projekte qualifizieren, die das Licht von der Planung bis zur Ausführung als wesentlichen Baustein der Innen- und Außenraumarchitektur sehen und es zum sowohl funktionalen als auch dekorativen Erlebnis werden lässt. Ganz im gegenseitigen Verständnis der Partner für die Bedeutung guten Lichts.

Vertrieblich operieren beide Unternehmen unabhängig voneinander, wobei speziell im Projektbereich auf kurzem Wege dann auch auf die Kompetenzen des jeweiligen Partners zurückgegriffen werden kann, so dass umfassende Lösungen für den Kunden entstehen.