Ledvance gewinnt mit Biolux HCL-System den German Innovation Award 2020

Der German Innovation Award zeichnet branchenübergreifend Produkte und Lösungen aus, die sich vor allem durch Nutzerzentrierung und einen Mehrwert von bisherigen Lösungen abheben. In der Kategorie „Excellence in Business to Business – Lighting Solutions” werden Produkte prämiert, welche „die Branche durch ihren Innovationsgrad, Anwendernutzen und ihre Effizienz voranbringen”. Die Einreichungen werden von einer Jury hinsichtlich der Kriterien Innovationsgrad, Anwendernutzen und Effizienz bewertet. Die Innovationsstrategie soll Aspekte wie soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit sowie den Energie- und Ressourceneinsatz berücksichtigen. Faktoren wie Standort- und Beschäftigungspotenzial, Langlebigkeit, Marktreife, technische Qualität und Funktion, Materialbeschaffenheit und Synergieeffekte spielen bei der Bewertung eine entscheidende Rolle. Das eingereichte Biolux HCL-Lichtsystem von Ledvance hat diese Kriterien mit Auszeichnung erfüllt. Ausschlaggebend dafür war zum einen der einfache und schnelle Installationsprozess und zum anderen die positiven Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Konzentration für den Nutzer. Dafür wird die von Ledvance entwickelte Human Centric Lighting-Lichtkurve verwendet, die den menschlichen Biorhythmus unterstützt.

Einzigartig am Ledvance Biolux HCL-Systems ist die Möglichkeit, Licht manuell an die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen anzupassen. Dafür stehen fünf voreingestellten Lichtprofile zur Verfügung. Das Natural-Profil simuliert hochgenau den natürlichen Tageslichtverlauf. Licht zur Verbesserung der Konzentration und Produktivität wird mit dem Boost- und Focus-Profil unterstützt, Create fördert die Kreativität bei Brainstorming-Sitzungen. Relax sorgt für entspannendes Licht in Pausen. Besonders geeignet ist das Biolux HCL-System für den Einsatz in Büros, Besprechungsräumen Krankenhäusern, Arztpraxen sowie Alten- und Pflegeheimen. „Die anregenden Modi unseres Biolux HCL-Systems steigern die Produktivität und das Wohlbefinden am Tag und verbessern die Schlafqualität in der Nacht“, so Ledvance Managing Director Europa-West, Oliver Vogler. „Wir freuen uns daher sehr, dass unser Beitrag zu einer gesunden Work-Health-Balance mit dem German Innovation Award gewürdigt wird.“