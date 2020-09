Lichtbandsysteme für vielseitige Anwendungen

Die Leuchten sind in vier verschiedenen Lichtfarben sowie mit unterschiedlichen Lumen-Werten und Abstrahlwinkeln erhältlich. Außerdem bieten sie verschiedene Arten der Lichtverteilung, jeweils mit verschiedenen Winkeln oder symmetrisch/asymmetrisch, um zahlreichen Beleuchtungsanforderungen gerecht zu werden. Die schnelle Installation der TruSys-Produkte erfolgt dank ihres einfachen elektrischen und mechanischen Klicksystems und der innenliegenden Leuchtenhalter, die ein Herabfallen der Leuchten während der Montage verhindern.

TruSys Lichtbandsystem für Geschäfte, Discounter und Baumärkte

Die TruSys-Serie ist speziell auf die Anforderungen an Ladenbeleuchtungen zugeschnitten. Neben verschiedenen Abstrahlwinkeln bietet sie einen Lichtstrom mit bis zu 7.200 Lumen für die ideale Beleuchtung von Waren in Geschäften. Mit ihrem attraktiven SCALE-Design und dem Gehäuse aus eloxiertem Aluminium lassen sie sich gut in die unterschiedlichsten Gestaltungskonzepte für Läden integrieren. Die TruSys-Leuchten gibt es in den Farbtemperaturen 3.000, 4.000 und 6.500 Kelvin. Für die Beleuchtung eines Ladengeschäfts eignen sich der breite Abstrahlwinkel mit 105° oder der doppelt asymmetrische mit 2x35°. Mit dem asymmetrischen Abstrahlwinkel wiederum lassen sich Wände akzentuieren und Licht gezielt in eine Richtung lenken. Das TruSys-Lichtbandsystem gibt es als Standard-AN/AUS-Variante oder DALI-kompatibel. LEDVANCE bietet ergänzend Tragschienen für die Lichtbandsysteme sowie entsprechendes Zubehör für die Decken- oder abgehängte Montage an.

TruSys Performance für industrielle Anwendungen

Die Leuchten der TruSys Performance-Serie zeichnen sich durch ein praktisches, schlichtes und funktionelles Design in weißem Gehäuse aus. Mit wahlweise 5.600, 8.000 oder 11.200 Lumen eignen sie sich für den Einsatz in variierenden Höhen, beispielsweise in Lagerhallen und Fabriken sowie für industrielle Anwendungen. Für eine optimale Ausleuchtung gibt es sie mit fünf verschiedenen Ausstrahlungswinkeln von sehr weit (VW / 120°) und breit (W / 90°) bis hin zu eng (N / 60°) und sehr eng (VN / 30°) sowie doppelt asymmetrisch (DS / 2x 30°). Sie lassen sich dank des speziellen Klicksystems ohne Werkzeug schnell installieren und sind mit einer Farbtemperatur von 4.000 K erhältlich. Die TruSys Performance-Reihe umfasst die Varianten TruSys Performance ON/OFF, TruSys Performance DALI und TruSys Performance Emergency. TruSys Performance Tragschienen sowie entsprechendes Zubehör für die Decken- oder abgehängte Montage sind ergänzend erhältlich.