Lichtkonzepte online gestalten

Gewählt werden kann unter den Varianten Pendel- und Wandleuchte. Für lange, durchgehend homogene Lichtkanäle zur Allgemeinbeleuchtung steht ein opal satinierter Endlosdiffusor zur Verfügung, mit einer Beleuchtung bis in die Ecken. Die Option mit Microzellenraster eignet sich uneingeschränkt für Bildschirmarbeitsplätze. Die Form des Lichtbands lässt sich so anpassen, dass das Licht und die Architektur perfekt harmonieren. Die Einbindung von Strahlern, 3-Phasen-DALI-Stromschienen und die Wahl der Farbe sieht der Konfigurator ebenfalls vor. Von Vorteil ist, dass die Planung von anderen Projektbeteiligten abgerufen und mit ihnen geteilt werden kann. Selbst Sonderwünsche können gleich bei der Anfrage hinterlegt werden, was die Abstimmungsprozesse zusätzlich verkürzt.

Der neue Konfigurator ist leicht zu handhaben, mit sofortiger Preisauskunft und Übernahme der Daten in das Relux-Planungsprogramm.