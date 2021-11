Lichtlösungen von Ledvance jetzt bei Somfy integrierbar

Mit der Integration der smarten Beleuchtungslösungen von Ledvance in die Somfy Smart-Home-Zentrale TaHoma Switch wird es für Privatkunden ab sofort leichter, kompatible Komponenten aus dem vielfältigen Marktangebot auszuwählen. Sowohl die Einrichtung als auch die Bedienung mit dem Smartphone oder via Sprache wird damit denkbar einfach.

Zigbee 3.0 Lichtlösungen treffen auf TaHoma Switch

Zu den kompatiblen Ledvance-Produkten zählen Lampen, Leuchten und Plugs der Serie Smart+ Zigbee 3.0. Bei den Lampen können Kunden zwischen klassischer Kolbenform, Reflektorlampen, LED-Lampen für die indirekte Beleuchtung und Modelle mit Glühwendeldesign wählen. Bei den smarten Leuchten und Plugs stehen sowohl Produkte für den Innen- wie auch den Außenbereich zur Wahl.



Die Ledvance-Lichtlösungen lassen sich einfach in die neue TaHoma-App integrieren und können flexibel mit weiteren Geräten im Haushalt vernetzt werden, um eine ideale Lichtatmosphäre im Innen- und Außenbereich zu kreieren. Eine separate Bridge ist dafür nicht nötig. So lässt sich mittels individuell in der TaHoma festgelegter Szenarien beispielsweise die Gartenbeleuchtung jeden Tag bei Sonnenuntergang automatisch einschalten. Privatkunden genießen damit Komfort und ein System mit hohen Ansprüchen an Sicherheit und Datenschutz.

Bis zu 200 Geräte

Vor mehr als 10 Jahren brachte Somfy die erste TaHoma-Generation auf den Markt und entwickelte das System stetig weiter. Mit der TaHoma Switch wurde im Mai 2021 die dritte Generation auf den Markt gebracht – inklusive neuer App und Funktionalitäten. Bis zu 200 Geräte von Somfy und auch Partnern wie Ledvance können in die Smart-Home-Zentrale eingebunden und vernetzt werden. So lassen sich Anwendungen wie Rollläden, Licht, Heizung oder auch Sicherheitsprodukte bequem per App, Fernbedienung oder auch Sprache steuern. Zusätzlich können intelligente Abläufe erstellt werden.