Mehr Licht, mehr Sicherheit, mehr Effizienz

Die OSRAM SubstiTUBE T8 Connected G2 in Kombination mit der neuen Generation der Connected Sensoren von LEDVANCE ermöglicht ein professionelles, drahtloses Lichtmanagement, zum Beispiel in Parkhäusern, ohne zusätzlichen Programmier- oder Umverdrahtungsaufwand.

Die Installation konventioneller Systeme mit Bewegungssensoren in Parkhäusern ist oft eine komplizierte und kostspielige Angelegenheit. Dies liegt daran, dass Leitungen für die Neuverkabelung oder DALI-Verkabelung verlegt werden müssen und es in der Regel keine Kabelschächte dafür gibt. Zudem ist oft ein separates Steuergerät für die Sensoren erforderlich. Die im LEDVANCE Damp Proof Housing verbauten SubstiTUBE T8 Connected LED-Röhren werden drahtlos über Connected Sensoren gesteuert, die auf dem offenen ZigBee 3.0 Standard-Protokoll basieren. Ein Vorteil ist, dass die vorhandenen Röhren und Starter lediglich durch die neuen LED-Röhren und Starter ersetzt und die Sensoren installiert sowie mit Strom versorgt werden müssen. Parkplätze sind dank der kaltweißen Farbe von 4.000 Kelvin viel besser sichtbar. Weitere Vorteile sind unter anderem multizonale Dimmung sowie Bewegungs- und Tageslichterfassung. Daneben erzielt das intelligente System im Vergleich zu den zuvor installierten, herkömmlichen Leuchtstofflampen signifikante Energieeinsparungen. Mit Sensoren an verschiedenen Eingängen können die angeschlossenen LED-Röhren automatisch auf volle Helligkeit geschaltet werden, sobald jemand das Parkhaus betritt. Bis dahin strahlen sie nur mit 20 Prozent ihrer vollen Leuchtkraft. Durch den Einsatz des LEDVANCE Connected Tube-Systems läuft das Licht nicht unnötigerweise und ständig mit 100 Prozent Helligkeit, zumal das Parkhaus 24 Stunden am Tag geöffnet ist.