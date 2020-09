Cable Scout Cam

04.09.2020 13:27

Mit der Inspektionskamera alles im Blick

Elektroinstallationen in unzugänglichen Bereichen wie abgehängten Decken, Kabelkanälen oder Trockenbauwänden lassen sich mit einer professionellen HD-Miniatur-Inspektionskamera visuell untersuchen. Solche Cable Scout Cams bietet nun HellermannTyton in Deutschland und Österreich an.