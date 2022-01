Neu bei Regiolux: Sporthallenleuchte „ballea“

Leistungsstark und ballwurfsicher - das ist die neue Sporthallenleuchte „ballea“ von Regiolux. Sie bietet eine hohe Schlagfestigkeit (IK10), die sie für sämtliche Bereiche einer Sporthalle qualifiziert. Dank effizientem Betrieb und Multilayer-Lichttechnik ist mit ihr eine homogene und blendfreie Beleuchtung realisierbar – geeignet für Multifunktionshallen, Dreifach-Sporthallen, Tennis-, Fußball- und Badmintonhallen, Gymnastik- und Fitnessräume sowie für Neben- und Funktionsräume. Die Leuchte sorgt für flimmerfreies Licht, das für Sportarten mit hohen Geschwindigkeiten und für hochwertige HD-Videoaufnahmen mit guter Bildqualität erforderlich ist.

Verschiedenste Einsatzbereiche

Die direkt tief-/breitstrahlende Sporthallenleuchte „Made in Germany“ von ist mit einer Effizienz von 157 lm/W in verschiedenen Leistungsstufen von 5.300 bis 28.900 lm erhältlich. Das Zubehör ermöglicht eine Montage in unterschiedlichen Einsatzbereichen: als Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte, als Lichtband oder zur Tragschienen-Montage. Neuanlagen lassen sich mit der ballea unkompliziert installieren, auch bestehende Anlagen können auf eine moderne LED-Sporthallenbeleuchtung umgerüstet werden. Integriertes Lichtmanagement und drahtlose Lichtsteuerung sorgen für zusätzlichen Effizienzgewinn sowie Komfort. Die LED-Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden sichert zudem eine nachhaltige Nutzung bei niedrigem Wartungsaufwand