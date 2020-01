Neue Finanzchefs für Weidmüller und Dätwyler

Vier Jahre lang war Jörg Timmermann als Chief Financial Officer und Vorstandssprecher für Weidmüller tätig. In Bälde heuert er als Geschäftsführer bei Maschinenbauer Kraft an mit der Absicht, sich auch unternehmerisch am ostwestfälischen Familienunternehmen zu beteiligen. Als CFO folgt ihm daher André Sombecki nach. Sombecki sammelte Management-Erfahrung bei ABB und GE, zuletzt war er Finanzchef bei Benteler. Die Funktion als Vorstandssprecher übernimmt künftig Technologievorstand Volker Bibelhausen.

Vom CFO zum CFO

Eine innerbetriebliche Lösung konnte für die Zeit ab dem Ruhestand von Dätwyler-Finanzchef Reto Welte gefunden werden. Mit 1. April wird Walter Scherz zum neuen CFO und zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Scherz, der drei Jahre als Finanzchef des Dätwyler-Konzernbereichs Technical Components wirkte, verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Finanzbereich, im Risiko- und Change-Management, bei Mergers & Acquisitions sowie in der externen und internen Revision.