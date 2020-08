Neue LED-Generation imitiert die Sonne

Eine neue Generation von Leuchtdioden des Baden-Württemberger LED-Entwickler euroLighting ist ganz nach dem Vorbild der Sonne gehalten. Die neuen Vollspektrum-LEDs und LED-Leuchtmittel sollen ein fast Sonnenlicht-gleiches Lichtspektrum bieten – und fallen so unter den Slogan „Power of the Sun“.

Die Sonnenähnlichkeit soll positive Auswirkungen auf den Menschen und sogar Tiere haben – durch Wohlbefinden, eine Optimierung des Schlafverhaltens, gesteigerte Konzentrationsfähigkeit und eine bessere Sicht für ältere Personen. So kann die durch Aufenthalt im Inneren fehlende Energie wieder hereingeholt werden. Denn, so der Hersteller, zwei Drittel unserer täglich benötigten Energie wird normalerweise durch das Sonnenlichtspektrum generiert – doch verbringen wir um etwa 80 Prozent weniger Zeit im Sonnenlicht als früher noch.

Bei den neuen Leuchtmitteln handelt es sich unter anderem um LED-Einschraublampen, T8-Röhren und LED-Panels. Der Blau-Anteil ist ähnlich dem des Sonnenlichts. Der für das Lesen besonders wichtige Wellenbereich wurde um 480nm verstärkt, und auch der Rot-Anteil, der für den menschlichen Körper von großer Bedeutung ist, ist stärker. Das Spektrum wird bis zu 1000nm Wellenlänge im Infrarotbereich abgegeben.