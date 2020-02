Österreich hat seine eigene Marketingchefin

„Dem kommenden Jahr sehe ich sehr zuversichtlich entgegen“, meint Florian Gansterer im Dezember-PUNKTUM. Das liegt zum einen an den neuen Innovationen, die zur light + building vorgestellt und in den Markt eingeführt werden. Zum anderen an der personellen Verstärkung der heimischen Niederlassung: Mit Sanda Schaefer hat Ledvance Österreich eine eigene Marketingleiterin bekommen. Diese wird in enger Zusammenarbeit mit den DACH-Kollegen auch die Online-Marketingaktivitäten in den deutschsprachigen Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz) vorantreiben.

Von den Messgeräten zum Licht

Zuletzt war Schaefer als Head of Marketing für Testo Österreich tätig. In dieser Funktion zeichnete sie verantwortlich für die Marketing-Aktivitäten des Spezialisten für elektronische Messgeräte. "Ich freue mich auf die Tätigkeit für Ledvance in einem besonders spannenden Lichtmarkt!", so Schaefer. Anzutreffen ist die neue Marketingchefin demnächst auf der light + building in Frankfurt sowie beim Sonepar-Partnertreff in Salzburg.