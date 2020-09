Platzsparend schnell geladen

Ideal für Cafés, Friseursalons, Hotels oder natürlich auch in den eigenen vier Wänden und im Büro: Sie bieten sich überall dort an, wo man zügig neue Energie für Smartphone oder Tablet benötigt.

Die Variante mit JUNG Quick Charge® stellt eine elektrische Leistung von 18 Watt bereit und lädt Mobilgeräte in kürzester Zeit wieder auf. So ist beispielsweise ein iPhone 11 in nur 105 Minuten komplett wieder aufgeladen. Diese Steckdosen besitzen entweder eine Buchse mit USB-Typ C oder A.

Neben den Varianten mit Schnellladefunktion präsentiert JUNG auch SCHUKO® Steckdosen mit zwei USB-Anschlüssen (Typ A und Typ C). Sie ermöglichen eine platzsparende Elektroinstallation und laden Smartphone, Tablet oder Smartwatch auf, ohne die Steckdose mit einem zusätzlichen Ladegerät zu belegen. Sind mehrere Verbraucher angeschlossen, teilt sich die Leistung pro USB-Anschluss gleichmäßig auf.

JUNG erweitert zudem die USB-Ladegeräte um eine USB-C-Buchse. Anschlussmöglichkeiten im Gebäude werden mit ihnen flexibler bei einer elektrischen Ladeleistung von 15 Watt. Aufgrund der Einbautiefe ist die Installation in einer tiefen Gerätedose (> 60 mm) notwendig.

Erhältlich in Österreich bei Euro Unitech.