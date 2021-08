Premiere von "Bauen+Wohnen Wien" verschoben

Die ursprünglich für den 4. bis 11. November 2021 geplante Premiere der “Bauen+Wohnen Wien” wird auf November 2022 verschoben. Die Gründe dafür sind laut Veranstalter hohe Auftragsbestände und teilweise gravierende Material- bzw. Rohstoffmängel. Die Plattform rund um Bauen, Wohnen und Energiesparen wird damit auf den 10. bis 13. November 2022 verschoben.

Schwierige Marktbedingungen

Das Messeformat der “Bauen+Wohnen” sollte 2021 seine Premiere in Wien feiern. Doch die Lieferengpässe am Markt machen der Branche schwer zu schaffen. Bei der Premiere der Wiener Edition seien die Erwartungen von allen Seiten besonders hoch, sagt Barbara Leithner, Chief Operating Officer des Veranstalters RX Austria & Germany. "Den Ansprüchen können wir angesichts der schwierigen Marktbedingungen nicht gerecht werden", so Leitner. Deshalb habe man sich gemeinsam mit Ausstellern und Partnern dazu entschlossen, die Premiere auf 2022 zu verschieben.

Große Chance 2022

“Die Corona-Pandemie hat in vielen Segmenten unserer Aussteller für einen regelrechten Boom gesorgt", beschreibt Edi Seliger, Head of Operations bei RX Austria & Germany. Die Auftragsbücher seien voll und noch dazu würden die Lieferengpasse sämtliche Kapazitäten der Hersteller, Händler und Handwerksbetriebe erfordern, erklärt Seliger weiter. „Der rege Austausch zwischen Ausstellern und Besuchern ist durch nichts zu ersetzen. Vor allem, wenn der Auftragsboom sowie die Lieferengpässe erwartungsgemäß etwas zurückgehen, ist die Projektplattform ‘Bauen+Wohnen Wien’ eine große Chance für Unternehmen, neue Kontakte und Umsätze zu generieren“, führt Seliger aus.