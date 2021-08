PV-Anlage gebaut: wer (über-)prüft das?

Die Anschaffung von Photovoltaik-Anlagen erlebte in der Lockdown Phase einen regelrechten Boom. Nun sind viele Anlagen fertig und funktionieren - aber wer überprüft (elektro-)technische Korrektheit, und wie lässt sich das professionell durchführen und dokumentieren?

Direkt ins KPC-Formular

Mit dem letzten Update von comSCHÄCKE facility können Photovoltaik-Anlagen überprüft und dokumentiert werden. Dazu wurden PV-Betriebsmittel, wie Wechselrichter oder PV-Module in der Datenbank aufgenommen. Der Datenexport in das KPC-Formular lässt das mühsame Ausfüllen des Formulars entfallen, da alle erfassten Berichtsdaten per Mausklick in das PDF-Dokument des KPC-Formulars übernommen werden können.

Eigene Betriebsmittel für individuelle Überprüfungen

Damit ist das System zur Anlagenprüfung um ein wichtiges Tool erweitert. comSCHÄCKE facility ermöglicht es, alle wiederkehrenden Prüfungen und Wartungen in Anlagen und Gebäuden möglichst einfach und effizient zu erfassen und zu verwalten. Mit dem neuen Betriebsmittel-Editor werden eigene Betriebsmittel für die individuellen Überprüfungen im Facilitybereich erstellt und als Vorlage für Prüfungen und Checks verwendet.

Standardisierte Prüfberichte

Für Haustechniker bringt das eine Vereinfachung der Dokumentation von Wartungen/Prüfungen sowie bei der Erstellung von standardisierten Prüfberichten und Reports mit Fotofunktion. Auch eine Wiedervorlageliste mit Terminerinnerungen ist Teil des Systems.

Für Unternehmer bringt es bis zu 60 Prozent Einsparung bei der Gebäude- und Anlagenverwaltung bei gleichzeitiger Nachvollziehbarkeit aller Vorgänge und somit Sicherheit für den Verantwortlichen gegenüber der Behörde. Zentrale Ablage und Archivierung ist ebenso Teil von comSCHÄCKE facility.