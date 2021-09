PV-Kurse im Green Village

Bis 2030 soll Österreich seine Stromversorgung vollständig auf erneuerbare Energie umstellen. Damit wird die Photovoltaik zukünftig eine noch größere Rolle als bisher spielen. Die Gesamtleistung der PV soll im Jahr 2030 knapp 13 Gigawattpeak betragen - das entspricht einer Versechsfachung der aktuell installierten Leistung. Daraus ergibt sich ein dringender Bedarf an Fachkräften in diesem Bereich.

Beschäftigungsfeld PV

60.000 Fachkräfte werden im PV-Bereich benötigt, um die Energiewende zu stemmen. „Der PV-Markt ist in den vergangenen zwei Jahren um jeweils 30 Prozent gestiegen und wird dies noch weiter tun. Hier wird ein großes Beschäftigungsfeld geschaffen“, beschreibt Vera Immitzer, Geschäftsführerin von Photovoltaic Austria. Um den großen Bedarf an Fachkräften abzudecken, haben die TÜV Austria Akademie und die Photovoltaic Austria bereits 2015 eine Kooperation mit der HTL-Bulme Graz gestartet, um eine Basis für zukünftige Ausbildung zu schaffen.

Aktuelles Weiterbildungsangebot

2022 bieten die Partner im soeben neu erschienen Kursprogramm insgesamt sieben Kurse zum zertifizierten Photovoltaikpraktiker TÜV® an: Die Ausbildung richtet sich an Elektrotechniker oder bereits tätige Monteure von PV-Anlagen, Planer, Dachdecker oder Haustechniker mit grundlegenden Elektrotechnik-Kenntnissen. Teilnehmer erwerben dabei Kompetenz, wie sie Photovoltaik-Anlagen mit Eigenverbrauchslösungen fachgerecht, sicher sowie normkonform planen und errichten. Außerdem sollen sie nach Abschluss der Ausbildung in der Lage sein, Schnittstellen zu Ladestationen für E-Autos, PV-Wärme zu errichten bzw. Energie- und Gebäudemanagementsysteme zu definieren.

Der Lehrgang besteht aus einem dreitägigen Basisblock (angeboten wahlweise im Präsenzmodus oder online) und einem vertiefenden, zweitägigen Praxisblock, der im Green Village der HTL Bulme in Graz stattfindet. Nach optionalem, positiven Prüfungsabschluss und bei Erfüllung der Voraussetzungen winkt ein Personenzertifikat. Zusätzliche Kurse wie Fit für Photovoltaik, PV-Normenlandschaft oder Mechanische PV-Montage runden das Weiterbildungsangebot ab.

Standort Green Village

Die praktische Ausbildung findet an der HTL Bulme in Graz, im 2021 neu errichteten Green Village, statt. „Die unvergleichliche Bandbreite an unterschiedlichen Ausbildungseinrichtungen und -materialien ist für unsere PV-Kurse perfekt“, bringt es Hans Gotthart, Programmverantwortlicher in der TÜV Austria Akademie, auf den Punkt. Im Ausbildungszentrum für erneuerbare Energie in Österreich stehen 15 PV-Anlagen mit Wechselrichter und Speicher unterschiedlichster Hersteller, verschiedenste Energieoptimierungssysteme, Blitz- und Überspannungsschutzgeräte, Smart-Home-Lösungen und neueste Mess- und Prüfgeräte für die Photovoltaikpraktiker zur Verfügung.