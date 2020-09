Robuste Steckerleisten mit außenliegenden Kontakten

Die Steckerleisten der Serie 115-F wurden ursprünglich für den Einsatz in Gebäudemodernisierungs- und Telekommunikationsprojekten entwickelt und eignen sich speziell für platzkritische Anwendungen. Die niedrige Bauform ermöglicht dem Anwender zudem den Einsatz in flachen Gehäusen. Die robuste Serie garantiert einen reibungslosen Betrieb bei Temperaturen von -40 bis 100 Grad Celsius.

Sonderauftrag auf Basis langjähriger Geschäftsbeziehungen

Durch langjährige und gute Geschäftsbeziehungen erhielt WECO im Rahmen eines Kundenprojekts den Auftrag für zwei Sonderanfertigungen auf Basis der Serie 115-F. Wichtig waren dem Kunden neben einer langen Mean Time Between Failures (MTBF), eine einfache Montage mit gleichzeitiger attraktiver Preisgestaltung. Ferner sollte eine optimale Kontaktierung für eine lange korrosionsfreie Nutzung der Schraubklemmen ermöglicht werden.

Stabile Temperaturregler für Gebäudeanwendungen

Ziel war es, die beiden Sonderlösungen für Temperaturregler in einem Gebäudemodernisierungsprojekt einzusetzen. Für die Anwendung in einem Raumthermostat entwickelte WECO das Produkt 115-F-RKS, eine Schraubklemme mit Federkontakt und Fixiermöglichkeit.

Das Produkt 115-F-RKP, eine Schraubklemme mit Kontaktplatte und Fixiermöglichkeit, wurde eigens für einen Systemregler in Heizanlagen konzipiert.

Liftsystem und außenliegende Kontaktplatte

Die Klemme RKS wurde als niedrige Ausführung mit Liftsystem gefertigt. Diese verfügt über eine korrespondierende Rastfeder sowie einer außenliegenden Kontaktplatte mit partieller Vergoldung zur Kontaktierung mit einer anderen Leiterplatte. Die Klemme RKP verfügt über die gleichen Eigenschaften, jedoch wurde die außenliegende Kontaktplatte zur Verbindung mit einem Kontaktmodul und federnden Stiften versehen.

Jahrelanger Einsatz sorgt für Kundenzufriedenheit

„Beide Klemmen haben zwar einen ähnlichen Stil, jedoch wird bei der Version RKP die Klemme selbst gegen den Kontakt gedrückt, während bei der RKS-Klemme mit den vergoldeten Kontakten ein Stift des Gegenstücks von oben auf die Kontakte gedrückt wird. Beide Klemmen werden in zwei getrennten Gehäuseteilen montiert und schließen den Kontakt bei der Montage der beiden Gehäusehälften“, erklärt der Geschäftsführer. Die Basisprodukte der heute erfolgreich im Einsatz befindlichen kundenspezifischen Neuentwicklungen, haben sich bereits über Jahre durch ihre Robustheit und Stabilität zur vollsten Zufriedenheit beim Kunden bewährt.