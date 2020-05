Schaltschrank zur Energieverteilung

Geringere Komplexität und weniger Teile zählen zu den großen Vorteilen des Ri4Power-Systems von Rittal. Darüber hinaus erfüllt das Schaltschrank System für die elektrische Energieverteilung in industriellen Anwendungen höchste Anforderungen an Sicherheit, Verfügbarkeit und Energieeffizienz. Der Anlagenbauer profitiert vom einfachen Engineering und von der effizienten Montage, der Betreiber wiederum erhält eine intelligente, normenkonforme Lösung zur Energieverteilung, die maximale Verfügbarkeit sicherstellt.

Das neue Ri4Power-System basiert auf dem Rittal-Schaltschrank VX25. Anwender nutzen dadurch die Vorteile eines bewährten Schaltschranksystems. Dazu zählen: durchgängige Symmetrie und Rastermaße, geringere Teilvielfalt und Montage-Erleichterungen. Ausbaukomponenten beispielsweise können sowohl an den senkrechten wie auch an den waagerechten Teilen des Schaltschrankrahmens montiert werden, wodurch die Gesamtzahl benötigter Teile verringert wird.

Maximale Flexibilität des Rittal-Schaltschranks

Speziell für das Ri4Power-System gibt es eine Funktionsraum-Seitenwand, die rechts wie auch links im Schaltschrank eingebaut werden kann. Diese trennt einen zusätzlichen Funktionsraum ab, der als Kabelrangierraum oder zur Platzierung weiterer Komponenten verwendet werden kann.

In der Seitenwand sind in einem Rastermaß von 50 mm Durchführungen für Kabel vorgesehen. Geachtet wurde darauf, dass beim Ausbrechen dieser sogenannten Knock-outs keine scharfen Kanten entstehen, an denen Kabel beschädigt werden könnten. Im oberen Bereich des Schaltschranks befindet sich zudem ein abgetrennter Bereich für die Montage zusätzlicher Komponenten, der einfach über eine Klappe oder Blende zugänglich ist.