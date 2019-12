Smart und sicher

Damit ist die Kommunikation auf allen Wegen sicher verschlüsselt. Das gilt für den Datenfluss zwischen der App und dem Siedle Server: Auf dem Server liegen keine personenbezogenen Daten vor, die Unbefugte verwenden könnten. Und es gilt für den Datenaustausch zwischen der App und dem Siedle Smart Gateway. Diese digitale Schnittstelle bindet die Siedle App in die Türkommunikation ein.

Einfache Inbetriebnahme

Auch das Siedle Smart Gateway ist erneuert und präsentiert sich mit Firmware 2.0, die durchgängig auf Internet-Technologie umgestellt wurde. Der Wunsch nach mobiler Türkommunikation via Smartphone ist damit schnell und einfach erfüllbar: Mit der neuen Firmware funktioniert die Inbetriebnahme der Siedle App per QR-Code in wenigen Schritten ganz ohne Spezialwissen. So wird das Smartphone im Handumdrehen zur mobilen Innenstation für die Türsprechanlage.