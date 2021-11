Smartes Wohnen im „Centre 38“

Im kleinen Vorort Saint-Sulpice in der Schweiz gelegen – und im Inneren mit moderner Smart-Home-Technologie ausgestattet: Die grüne Residenz „Centre 38“ von Norwood mit acht Apartments und Tiefgarage basiert auf den Smart-Home-Lösungen von Somfy und kombiniert erstmals die Vorzüge der TaHoma DIN Rail mit einer Danfoss Icon Fußbodenheizung. Damit ermöglicht das moderne Gebäude smartes Wohnen unter funktionellen und energetischen Gesichtspunkten.

Einstieg ins Smart Home

Das Gebäude „Centre 38“ setzt sich aus einem Kern mit Walmdach, das sich in die Bauten der Umgebung einfügt und zwei kompakt angegliederten, weitgehend gläsernen Gebäudeteilen zusammen. Jeweils vier Wohneinheiten öffnen sich nach Süden zu den winkelförmig angelegten Terrassen. Eine Besonderheit sind die Wintergärten, die zu den Terrassen, aber ebenso zu den Wohnräumen ausgerichtet und von dort auch zugänglich sind. Funkmotorisierte Raffstoren und Markisen sind in die Fassadengestaltung integriert und ermöglichen auf Basis der Somfy TaHoma den Einstieg ins Smart Home.

© Somfy



Im Fokus steht für Norwood auch die Hausautomatisierung – insbesondere beim funkmotorisierten Sonnenschutz und bei den Möglichkeiten zur flexiblen Vernetzung. Die Smart-Home-Zentrale TaHoma DIN Rail ermöglicht Bewohnern die Einbindung von bis zu 200 smarten Geräten. Mit der TaHoma-App ist die Steuerung oder auch der Statuscheck von überall möglich. Auf Wunsch können die Raffstoren in der App heruntergefahren, die Markisen bei Windaufkommen automatisch eingefahren oder das Licht eingeschaltet werden. Die Sprachsteuerung ist via Amazon Alexa und Google Assistant möglich. Bis zu 20 Prozent der Energiekosten lassen sich so ganzjährig alleine durch die Nutzung von automatisiertem Sonnenschutz einsparen. Öffnungsmelder informieren die App beispielweise beim Öffnen einer Tür oder eines Fensters, um so auch für den Schutz vor Einbrechern zu sorgen.

Partnerlösung mit Danfoss

Somfy entwickelt das TaHoma-Ökosystem seit zehn Jahren stetig weiter – mit dem Ziel, den Alltag der Nutzer bestmöglich zu erleichtern. Dazu zählen eigene Produktentwicklungen, aber auch die Realisierung von Partnerlösungen. Neu ist die Kooperation mit dem Kälte-, Klima- und Heizungsunternehmen Danfoss. Im Apartmenthaus „Centre 38“ wurde die smarte Konnektivität der Danfoss Icon Fußbodenheizung jetzt zum ersten Mal umgesetzt. Ein Tastendruck auf der App des Smartphones reguliert die einzelnen Raumtemperaturen per Funkthermostat. Die Anwendung bietet ganzjährigen Komfort und ist ideal mit einem automatisierten Sonnenschutz kombinierbar. Die Raumthermostate im Apartment ähneln einem Lichtschalter, der sich entweder als Aufputz- oder als Unterputzlösung in das Interieur einfügt. Das modulare Konzept der Hauptregler bietet zudem erweiterte Steuerungsmöglichkeiten.