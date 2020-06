Gira Wohnungsstation Video AP 7

08.06.2020 09:44

So gelingt die exklusive Zutrittskontrolle mittels Video-Funktion

Ein großes Plus an Sicherheit in den eigenen vier Wänden garantieren moderne Türkommunikationssysteme mit Video-Funktion. Leistungsstark und optisch ansprechend ist die Gira Wohnungsstation Video AP 7 mit ihrem 7 Zoll großen TFT-Touchdisplay.