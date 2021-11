VON MARKETING, WERBUNG UND PR

17.11.2021 08:00

Social Media – Fluch oder Segen?

Beim Thema Social Media scheiden sich die Geister. Dabei kommt es ganz darauf an, ob man willens und in der Lage ist, Social Media Marketing in ein Marketingkonzept zu integrieren und es als Teil des „Customer Experience Managements“ zu verstehen.