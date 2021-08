Sonnenstromerzeugung durch Glasfassaden

Armor solar power films aus Kitzingen - bekannt unter dem Markenamen Asca® - hat eine neue Technologie entwickelt, mit der man organische Solarzellen (OPV) schnell, einfach und flexibel in jegliches Glasformat und jede Fassade integrieren kann: Der Flachglasverarbeiter BGT Bischoff Glastechnik bietet die transparenten, Energie erzeugenden Glasmodule ab sofort der globalen Baubranche an. Neben den OPV-Komponenten übernimmt Armor Asca auch die planerische Systemintegration von der Kabelführung über die Anschlusstechnik bis zum Wechselrichter. Der Sonnenstrom wird in das öffentliche Netz eingespeist oder direkt verbraucht.

Hochhäuser als Energieproduzent

Während die Balustraden von innen transparent sind, ist der Sichtschutz von außen her gewährt. Den Solarstrom produzieren die auf Kohlenstoff basierenden organischen Solarzellen, die Armor Asca mit einem speziellen Druckprozess in sehr dünnen Schichten auf feine Folien aufträgt. „Mit den Glasbalustraden schließt Armor Asca eine Lücke im Fassadenbau. Erstmals können auch Sicherheitsgläser von Hochhäusern Energie erzeugen“, freut sich Martin Sulzer, der bei BGT den technischen Vertrieb leitet. Er ergänzt: „Weil die Module außerdem eine ansprechende Optik haben und es dank der technischen Eigenschaften auch bei einer Teilverschattung nicht zu einem kompletten Leistungsausfall kommt, eignen sie sich optimal für Fassaden.“

Design-Bestandteil

Im Unterschied zu herkömmlichen kristallinen Solarzellen sind die organischen Solarfolien biegsam, transparent und gestaltbar. Die Solarfolie lässt sich sowohl blau, grün, grau als auch rot herstellen. Auch Form, Länge, Größe und Design sind flexibel wählbar. „Wir können jede beliebige Form einer Solarzelle herstellen und werden somit Bestandteil der Architektur und des Designs“, erklärt Hermann Issa, der bei Armor Asca als Senior Vice President den Bereich Business Development & Project Management verantwortet.

Steht das Design, lässt sich das System innerhalb von rund zehn Tagen planen. Die ersten Glasbalustraden mit integrierten Solarfolien gingen im Mai bei Eigentumswohnungen in Stuttgart Möhringen in Betrieb. „Wir freuen uns, dass wir mit diesem Projekt die Leistungsfähigkeit unserer Balustraden zeigen können. Damit beweisen wir, dass unsere Technologie auch im kommerziellen Wohnungsbau hervorragend funktioniert“, ergänzt Issa.