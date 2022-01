SPS 2022 findet früher als gewohnt statt

Die SPS wird in diesem Jahr von 8. bis 10. November 2022 in Nürnberg stattfinden und somit zwei Wochen früher als in den vergangenen Jahren. Damit wollen die Veranstalter der Branche in Zeiten der Pandemie eine entsprechende Planungssicherheit bieten. 2020 musste die Fachmesse für smarte und digitale Automation rein virtuell stattfinden, 2021 wurde sie abgesagt.

In Abstimmung mit der NürnbergMesse, auf deren Messegelände die SPS durchgeführt wird, wurde deshalb ein neues Terminfenster für die SPS 2022 gefunden. „Die kurzfristige Absage der SPS 2021 bedauern wir sehr, das hätten wir uns alle nicht so gewünscht. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen nach vorne zu schauen und daher freuen wir uns, den früheren Termin für die SPS 2022 bekannt geben zu können“, äußert sich Martin Roschkowski, President der Mesago. Das Konzept für die SPS 2022 soll in Kürze auf der Veranstaltungswebseite veröffentlicht werden.