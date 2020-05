ELEKTRIKER WEITERBILDUNG

14.05.2020 06:00

Theben vermittelt Themen via Webinar

In Zeiten von Covid-19 verzichtet Theben auf KNX-Workshops. Damit die Elektriker Weiterbildung nicht unter der Corona Pandemie leidet, werden stattdessen Webinare durchgeführt. Am 25. Mai geht’s so um die KNX-Lösung „Funk Secure“.