Versorgungssicherheit für Netze

Im Mittelpunkt steht die Versorgungssicherheit mit elektrischer Energie auf allen Ebenen der Nieder-, Mittel- und Hochspannung.

Neben einem dichten Seminarprogramm, bei dem renommierte Fachleute zu den neuesten Entwicklungen und Trends in der Energiebranche referieren, können Interessierte an drei Tagen unterschiedliche Praxis-Workshops besuchen und sich über aktuelle Produkte und Lösungen in einer begleitenden Fachausstellung informieren. Jeder Tag steht unter einem besonderen Motto, so widmet man sich am Tag 1 dem Thema „Kabel und Schutz“, am Tag 2 den „Trafos & Schaltern“ und am Tag 3 den „Batterien & Speichern“. Eine Parallel-Veranstaltung für Niederspannungsnetze und allem was dazugehört rundet das Ganze ab.

Selbstverständlich werden alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen und für die Einhaltung entsprechender Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen gesorgt, um die Teilnehmer keinem unnötigen Risiko auszusetzen.

